Inter, Calhanoglu percorre i KM lasciati da Brozovic

La perdita di Marcelo Brozovic in estate ha destato alcune preoccupazioni tra i tifosi dell’Inter e gli addetti ai lavori. Da dopo Spalletti, il regista croato era diventato il fulcro centrale del gioco dell’Inter, tanto è vero che quando era assente, i nerazzurri non giravano. La scorsa stagione però, dopo il suo infortunio, Inzaghi ha “reinventato” Calhanoglu nel suo ruolo, ottenendo ottimi risultati, e lasciando l’ex Dinamo spessso in panchina e ritrovando la forma migliore solo nel finale di stagione.

Il 3 luglio 2023 viene ceduto all’Al-Nassr, club della Saudi Professional League, per 18 milioni di euro, dopo 330 presenze e 31 reti in tutte le competizioni e cinque titoli vinti con l’Inter. La scelta è chiara: affidare la regia del centrocampo al turco, facendolo rifiatare con Asllani e il nuovo acquisto Klaasen.

Vedendo l’Inter di questo inizio stagione, 3 vittorie con 8 goal fatti e 0 subiti, sembrerebbe essere giusta la strategia scelta- Certo, siamo ancora agli arbori di questo anno calcistico, ma se il buongiorno si vede dal mattino, c’è molta fiducia. Infatti più passano le partite e più cresce Hakan Calhanoglu, definito dalla Gazzetta dello Sport come “direttore d’orchestra” dei nerazzurri, dopo la vittoria per 4-0 contro la Fiorentina.

Oltre a ciò, Brozovic rappresentava anche un vero e proprio “stakanovista” della squadra milanese, riferito in termini di chilometraggio percorsi a partita. Ed anche in questo ambito, l’ex Milan può dire di averlo sostituito in maniera eccellente.

Secondo Tutttomercatoweb, “Il turco ha assorbito le capacità di leadership di Epic Brozo e ci ha aggiunto del suo: fase difensiva ineccepibile, tempismo dei contrasti, recuperi palla intelligenti e grande corsa. I dati della Serie A sono chiari, con Calha nella top-10 per distanza percorsa a partita con 11.9km.”