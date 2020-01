Inter, campione d’inverno ad un passo. E quando ci riesci…

Ai nerazzurri basta davvero poco per laurearsi campioni d'inverno, un titolo tutto virtuale ma che la dice sempre lunga su come evolverà la situazione da qui alla fine del campionato

La conquista del titolo di campione d’inverno non regala trofei da esporre in bacheca. Nessuno scriverà il tuo nome negli almanacchi del gioco. Nessuno potrà mai fregiarsi di questo riconoscimento. Eppure, nel campionato di A, chi è riuscito a conquistare la vetta già alla fine del girone d’andata difficilmente l’ha poi persa alla fine dei giochi. E l’Inter ci spera.

Contro l’Atalanta la squadra di Conte potrebbe portarsi a quota 48 punti nella prima tornata di campionato laureandosi così campione d’inverno sulla Juventus. I sei gol di differenza con i bianconeri sono un bottino piuttosto cospicuo col quale difendere la prima posizione. Per fallire l’obiettivo la matematica imporrebbe una sconfitta contro i bergamaschi di almeno tre gol (0-3) e una contemporanea vittoria bianconera contro la Roma con il medesimo risultato. I bookmakers stanno già rivedendo le quote all’insù per questi eventi combinati di minuto in minuto.

La Serie A da sempre è stata condizionato da questa particolare valutazione di metà campionato facendone diventare un vero must la sua analisi più approfondita. Nei precedenti 85 campionati tricolore, per ben 58 volte si è laureato campione d’Italia chi aveva vinto il titolo di campione d’inverno: il 68,2% dei casi.

Una percentuale che non lascia spazio a dubbi. Eppure qualche eccezione alla regola esiste e lo sanno bene, ad esempio i tifosi partenopei che nelle stagioni 2015/2016 e 2017/2018, pur arrivando primi nel girone d’andata, videro poi gli odiati bianconeri far festa a fine stagione.

A dirla tutta un infausto precedente c’è anche in casa nerazzurra. Stagione ’90/’91. I nerazzurri di Trapattoni si laureano campioni di inverno con un punto di vantaggio sui cugini milanisti. Poi un famigerato crollo primaverile e la rincorsa della Samp regalarono ai liguri il titolo finale. I ricordi, però, si fanno molto più dolci quando si ripensa al recente passato. Nelle tre stagioni dal 2007 al 2010 i nerazzurri portarono a casa lo scudetto imponendosi già a metà campionato. Conte insegue già i primati di Mancini e Mourinho nel suo primo anno di Inter.