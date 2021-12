Inter, caso Handanovic: “Marotta vuole capire se potrebbe accettare un ruolo da riserva”

A gennaio l’Inter terminerà la questione legata all’accordo con Onana e poi sarà tempo di pensare anche alla questione Handanovic. La dirigenza intende capire come prima cosa se l’ex Udinese potrebbe essere propenso ad accettare un ruolo da riserva. Poi resterebbe da affrontare anche il tema ingaggio.

Questo è quanto riportato da calciomercato.com in merito alla questione: “Insomma, la possibilità che alla fine Handanovic possa anche lasciare l’Inter dopo dieci anni è concreta. A suffragio di questa tesi c’è anche un’indiscrezione molto importante, giunta alla redazione di Calciomercato.com, che evidenzia ancor di più i dubbi di Handanovic in merito alla sua permanenza in nerazzurro.

Nelle ultime ore, infatti, il suo agente, Fali Ramadani, parlando con la Lazio del possibile trasferimento di Kalinic in biancoceleste, ha sondato il terreno chiedendo a Tare cosa pensasse di un possibile approdo di Handanovic in capitale.

Il ds albanese non ha chiuso le porte, ma per adesso si è limitato a prendere tempo e il perché è semplice da spiegare: alla Lazio c’è già un portiere d’esperienza come Reina, che ad agosto compirà 40 anni.

Se i biancocelesti dovessero qualificarsi per l’Europa, il contratto del portiere spagnolo si rinnoverà di un altro anno e in quel caso non ci sarebbe spazio per un altro portiere in là con gli anni. In caso contrario, invece, tutto potrebbe riaprirsi e la Lazio potrebbe diventare una pista concreta per Handanovic”.