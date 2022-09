Inter, caso Skriniar: dopo la sosta al lavoro per il rinnovo, ecco il punto della situazione

Il caso di Skriniar all’Inter va ormai avanti da tempo e, per la fortuna dei tifosi, dopo la mancata cessione, che era assolutamente da evitare per la società, a breve si procederà con le trattative per il rinnovo del contratto.

Ebbene, nella vigilia della sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen ha parlato proprio il difensore dell’Inter Skriniar, che non si è sbilanciato su quanto accaduto in estate e su quanto succederà per il rinnovo.