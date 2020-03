Inter, Castrovilli da subito anche a costo di un sacrificio di valore

Il campionato è fermo ma le trame del mercato proprio in questi giorni di relativa quiete hanno subito uno scossone che le accompagnerà verosimilmente fino ad agosto. I contatti tra le società sono febbrili e l’Inter più di tutte sembra la società più attiva nel muoversi nell’infido sottobosco di obiettivi e richieste da far quadrare. L’obiettivo primario resta trovare un buon esterno destro, un centrocampista eclettico e un attaccante che non faccia rimpiangere troppo la coppia titolare nei momenti di appannamento. Marotta è al lavoro da mesi e pare che almeno per quel che riguarda il mediano sia ad un ottimo punto sull’affare che porterebbe Castrovilli a Milano.

Il primo colpo è Castrovilli

Il ragazzo di Canosa di Puglia, quest’anno alla Fiorentina, pare davvero essere l’uomo giusto per le ambizioni future dei nerazzurri. Dopo una vita in giro nelle serie minori, a ventitrè anni, il giocatore appare finalmente maturo e pronto al grande salto in una big. Conte lo osserva da tempo sopratutto e le recenti buone prestazioni fornite con i viola hanno definitivamente spazzato via ogni dubbio sulla sua utilità.

Cresciuto calcisticamente nel Bari, il giocatore arriva alla Fiorentina per solo 1,2 milioni di euro nel 2017. Dopo solo due stagioni la valutazione potrebbe sfiorare ormai i 30 milioni ma all’Inter non paiono per nulla preoccupati. Il piano di Marotta è semplice quanto astuto. Il dirigente è pronto a presentarsi alla corte di Commisso con un’offerta che potrebbe stimolare i viola a lasciar partire il loro gioiellino in cambio di un altro prospetto interessante e un piccolo conguaglio.

Scambio con Gagliardini in rampa di lancio

L’idea è quella di proporre uno scambio con Roberto Gagliardini, scivolato nella classifica di gradimento di Conte ad uno degli ultimi posti. Non è un mistero che la carriera dell’ex Atalanta abbia subito una devastante battuta d’arresto dal suo arrivo a Milano. La Fiorentina potrebbe cogliere al volo l’occasione di rivitalizzare un talento italiano e guadagnarci una mostruosa plusvalenza.