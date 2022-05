Inter, cattive notizie sul fronte cessioni: la distanza tra Vidal e il Flamenco si fa sempre più grande, ecco perchè

La stagione dell’Inter si avvia al termine, ma la squadra concentrata come non mai al campionato per cercare di sfruttare eventuali passi falsi da parte dei cugini milanisti, così da strappargli il titolo quest’anno.

Nel frattempo, però, la dirigenza già pensa al mercato di giugno, con varie idee per gli innesti da inserire in rosa per la prossima annata, soprattutto per quanto riguarda il settore offensivo, con Scamacca tra i favoriti.

Ma non è finita qui. Altrettanto degno di nota è il fronte cessioni. Tra i candidati quasi sicuri c’è da tempo ormai Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter in scadenza di contratto nel 2023.

Il rinnovo, con consenso da entrambe le parti, non è arrivato, si ricerca dunque l’occasione migliore per il cileno per salutare Milano e cominciare una nuova avventura. Ma non tutto sta andando secondo i piani.

L’ex Juventus, infatti, si potrebbe liberare anticipatamente dal club nerazzurro, ma avrebbe chiesto al Flamengo, squadra interessata a lui ormai da tempo, uno stipendio troppo alto per le casse dei brasiliani.

A riportarlo è il noto sito d’informazione sportiva spagnolo Olè. Dunque, toccherà all’Inter inventarsi qualcosa per far concludere al meglio l’operazione, nel caso in cui le parti non giungano ad un compromesso.