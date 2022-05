Inter, c’è Asllani come vice Brozovic: dirigenza pronta a offrire Esposito

“Per quanto riguarda la trattativa, con l’Empoli ci sono ottimi rapporti. E le due società sono in costante contatto. La scorsa estate in Toscana è finito Pinamonti in prestito, con sostanzioso aiuto per la copertura dell’ingaggio. Ebbene, l’attaccante, con 12 reti, è stato decisivo per la salvezza della squadra di Andreazzoli. Evidentemente, non resterà ad Empoli, che a questo punto avrà bisogno di un attaccante. Non a caso, l’Inter è già pronta ad offrire Esposito, questa stagione in prestito al Basilea, con alterne fortune. Chissà che non sia l’opzione giusta, ferma restando l’aggiunta di un corposo conguaglio economico“.