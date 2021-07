Inter. C’è Dumfries per il dopo Hakimi, ma le cifre sono alte: fondamentale la mediazione di Raiola

Con la cessione di Hakimi Marotta ha centrato l’obiettivo impostogli dalla dirigenza: la partenza di un big per far cassa e poter parzialmente reinvestire era un’operazione, seppur dolorosa, necessaria.

Adesso, per tornare carichi e competitivi c’è il nome di Denzel Dumfries. Reduce dagli Europei con la sua Olanda, l’esterno destro è molto apprezzato, ma anche caro e al momento le cifre che orbitano attorno a lui sono un po’ spropositate per i nerazzurri.

I numeri si aggirano attorno ai 20/25 milioni di euro. L’Inter, dal canto suo, vorrebbe un prestito con diritto o obbligo di riscatto il giocatore e diventa dunque fondamentale il lavoro dell’agente di Denswil, Mino Raiola, per mediare con il PSV.

“Raiola ha iniziato a dialogare con l’Inter che si è detta possibilista sull’ipotesi di avere quantomeno dei margini di manovra per provare l’affondo”, cita Calciomercato.com, noto sito di notizie sportive.



“Proprio questa operazione riapre però un canale di comunicazione incredibilmente importante con il super agente perché il club nerazzurro con Raiola ha altri due tavoli rimasti aperti: Pinamonti e de Vrij. Per il centrale olandese tutti i discorsi sul rinnovo del suo attuale contratto in scadenza 30 giugno 2023 si sono arenati dopo l’accordo trovato ormai più di 6 mesi fa. In mezzo la crisi economica di Suning e i problemi societari che hanno imposto una rivisitazione di tutti gli accordi. Raiola ne ha preso atto e da tempo non ha più accelerato aspettando i segnali del mercato”, si legge.