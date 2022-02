Inter, c’è il Real Madrid su De Vrij: possibile scambio con Luka Jovic

Stefan de Vrij, difensore centrale dell’Inter di Simone Inzaghi, potrebbe lasciare i nerazzurri, e la possibile pretendente è il Real Madrid. Il giocatore è tra i titolari di Simone Inzaghi, ma viene da alcune prestazioni negative.

L’ex giocatore della Lazio, che ha raggiunto l’apice della sua carriera proprio con Simone Inzaghi, ha deluso non poco la dirigenza a partire dal derby fino al match di sabato scorso contro il Napoli al Maradona.

Victor Osimhen, centravanti del Napoli, proprio dopo un contatto con de Vrij ad inizio gara aveva ottenuto un calcio di rigore poi trasformato da Insigne. Episodio che ha poi condizionato tutta la gara dei nerazzurri.

Ma il giocatore è tra i papabili in uscita non solo per le sue prestazioni, ma anche per la situazione contrattuale: è infatti in scadenza di contratto nel 2023 e non sembrano esserci novità sul rinnovo.

Ebbene il Real Madrid di Carlo Ancelotti, a caccia di difensori, avrebbe messo gli occhi proprio sul talento olandese e potrebbe mettere sul piatto il profilo di Luka Jovic, centravanti serbo che non ha mai veramente convinto con la camiseta blanca. Il giocatore ha una valutazione di circa 25 milioni di euro, simile a quella di de Vrij.