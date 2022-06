Inter, c’è il vice Brozovic: è Schouten, la giovane promessa che ha convinto al Bologna

Come svelato da La Gazzetta dello Sport, il nome più in auge sarebbe quello di Jerdy Schouten , il 25enne medianone olandese che a Bologna ha convinto tutti a suon di ottime prestazioni nel corso degli ultimi mesi.

Prosegue il tentativo da parte della dirigenza nerazzurra di individuare un nome che funga da vice-Brozovic per la prossima stagione, un profilo di cui si è sentita in modo particolare la mancanza nel corso dello scorso campionato.

“La prossima settimana sarà in Emilia l’agente del giocatore che, il caso vuole, si chiami Schouten pure lui (Frank il nome): è pur vero che il club di Saputo considera Jerdy qualcosa di molto simile a un intoccabile, ma la discesa in campo di una big potrebbe cambiare lo scenario. La valutazione di partenza è di 15 milioni, ma si può lavorare su formula e contropartite vista anche la miniera di giovani che i nerazzurri possono mettere nel calderone.

Due nomi su tutti: dall’uruguagio Martin Satriano, che in Ligue 1 ha dimostrato di essere ormai in rampa di lancio, a Sebastiano Esposito, voglioso di misurarsi stabilmente in Serie A.

All’Inter coltivano questa possibilità senza perdere di vista la prima idea avuta nel ruolo: Aslani, il classe 2002 dell’Empoli, rivelazione del girone di ritorno e autore di un gol meraviglioso proprio a San Siro contro l’Inter.

Non sarà facile convincere l’Empoli a mollare il gioiello: potrebbe costare un po’ più di Schouten, e certe sirene in arrivo dalla Premier potrebbero rendere più complicato l’affare che pareva in discesa. Anche in questo caso l’Inter ha mosso le pedine per tempo, con i soliti Satriano-Esposito. Insomma, dalle due strade non si esce: una via tra l’albanese e l’olandese verrà percorsa, anche in tempo breve”, si legge.