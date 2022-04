Inter, c’è un nuovo nome per l’attacco. “Soluzione economica e vantaggiosa”: ecco Beto

Intervenuto sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista di Mediaset ed esperto di calcio, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter, che vede la sua dirigenza molto concentrata sul fronte nuovi arrivi.

Se da una parte la squadra di Simone Inzaghi è concentrata sul campionato, infatti, quanto mai dopo la vittoria contro la Juventus a Torino, adesso Marotta sta cercando il tutto per tutto per un rinforzo nel reparto offensivo.

Così il giornalista: “Lukaku continua a chiamare dicendo che sarebbe pronto a tornare tagliandosi l’ingaggio, non ha più intenzione di rimanere con Tuchel a Londra. Tutto dipenderà con la nuova proprietà con cui l’Inter aprirà un canale per vedere le possibilità per arrivare ad un prestito per poi trattare un eventuale riscatto sicuramente sotto gli 80 milioni.

Il nome nuovo in attacco è quello di Beto: sarebbe un Lukaku grezzo da plasmare che costa molto meno degli altri nomi. Con Scamacca c’è sempre di mezzo una big inglese e l’alta richiesta del Sassuolo.

Si cercano giovani di valore come Kamara del Marsiglia e Thuram del Nizza, con gli osservatori dell’Inter che l’hanno visionato più volte“, conclude Barzaghi sul suo canale.