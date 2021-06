Inter, cessione Hakimi sempre più concreta: Marotta al lavoro per Nahitan Nandez

Ebbene salvo eventuali sorprese, la trattativa tra Inter e Paris Saint Germain per Achraf Hakimi procede, e porterà un’entrata intorno ai 70-80 milioni di euro nelle casse nerazzurre, che potranno poi, almeno in parte, essere reinvestiti.

“Quest’ultimo potrebbe arrivare in un’operazione non semplice (a causa dei numeri) da imbastire con Nainggolan al quale l’Inter vuole “regalare” il cartellino, ma non pagare una buonuscita come invece il belga pretende per accasarsi al Cagliari”.

“L’ex Roma, tra ammortamento e ingaggio lordo, nel 2021-22 peserà a bilancio quasi 18 milioni, talmente tanti da far accettare all’Inter anche una minusvalenza pur di risparmiare l’ingaggio da 3,6 milioni netti più 500.000 euro di diritti d’immagine“.