Inter che bomba! Pellegatti rivela: “Mertens all’Inter” e Auriemma conferma

La vera bomba di mercato, con protagonista la compagine nerazzurra, la lancia uno dei più fedeli tifosi della storica rivale cittadina: Carlo Pellegatti. Secondo il giornalista e opinionista sportivo saremmo davanti all’ennesimo colpo a zero di Marotta e soci che andrebbe ad impreziosire il reparto offensivo dell’Inter con il belga Dries Mertens. La rivelazione arriva durante la puntata di Tiki Taka, ormai storica trasmissione televisiva di Italia Uno. “Da quel che so io, Mertens va all’Inter a giugno”, il commento tranchante e senza possibilità di mal interpretazione.

A fargli da eco il giornalista e grande supporters azzurro Raffaele Auriemma. “[Carlo, NdR] Non si sta sbagliando perché recentemente Mertens ha rifiutato il West Ham, anche la moglie era pronta ad andare a Londra. Lui vuole restare a giugno ufficialmente per battere il record di Hamisk, però so che ha parlato con l’Inter, non lui ma il suo entourage”.

La notizia della rottura con il patron De Laurentiis non è certo nuova. La distanza tra giocatore e società ha portato al rifiuto di firmare un rinnovo che sembrava quasi scontato. Mertens ama Napoli e senza le incomprensioni degli ultimi mesi avrebbe sicuramente continuato volentieri la sua avventura al San Paolo. Tuttavia la sua esperienza partenopea a giugno terminerà nel più doloroso dei modi: un triste addio e la beffa di averlo perso senza averci guadagnato nulla.

Tante le squadre interessate al talento di Leuven. Si dice che in Premier ci siano almeno un paio di squadre pronte a offrirgli contratti da capogiro quali West Ham e Newcastle. La stessa consorte del belga in passato ha più volte premuto per un trasferimento al di là della Manica. Ma a quanto pare il destino del folletto belga potrebbe presto ricongiungersi a quello del suo partner nella nazionale dei “Diavoli Rossi“.

All’Inter si stanno già sfregando le mani. Accogliere un talento così cristallino senza spendere nemmeno un euro è un’operazione come non se ne vedevano da un po’ sotto la Madonnina. Ecco perchè le parole di Pellegatti hanno così infiammato gli animi dei tifosi nerazzurri e buttato giù i colleghi napoletani.