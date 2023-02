Inter, che fare con Lukaku?

Un 2022 tutto da dimenticare per Romelu Lukaku. Il belga ha insistito per tornare all’Inter, dopo appena un anno di lontanza, in cui ha vissuto le sue migliori stagioni da professionista. E anche vero che in un anno, in casa nerazzurra è cambiato tutto, dalle cessioni importanti come quella di Hakimi e Perisic, alle continue ristretezze economiche e all’impossibilità di spendere come avvenne nel 2019 (quando il classe 93′ fu acquistato dal club milanese per 65 milioni di euro più 10 milioni di bonus).

Nonostate tutte queste problematiche, l’Inter è riuscita a riportare dalla sua parte Lukaku con un prestito oneroso, dopo averlo venduto 100 milioni di euro al Chelsea. Secondo diversi media vicino ai club, entrambe le squadre avrebbero un accordo per rinnovare tale prestito, anche per un secondo anno. Ad oggi però, l’Inter avrebbe molti dubbi se tenere o meno il centroavanti belga.

Il suo ritorno a Milano è stato tutt’altro che “romantico”. Dopo il goal alla prima giornata di Serie A contro il Lecce, c’è stato un vero e proprio calvario. L’infortunio rimediato nella partita contro la Lazio, e poi il susseguirsi di continui guai fisici, il quale hanno influenzato negativamente la sua forma fisica anche nella Coppa del Mondo in Qatar.

376′ minuti giocati in Serie A, 7′ in Champions League, 71′ in Coppa Italia, mentre si contano 2 reti e 1 assist tra tutte queste competizioni. Numeri molto pietosi per un attaccante come lui, se confrontati con quelli della stagione dello scudetto: 30 reti e 10 assist in 40 presenze stagionali.

Vero che con l’Atalanta, in Coppa Italia ha mostrato netti miglioramenti nella ripresa anche se resta complicato vederlo dal 1′ al posto di Dzeko. L’aria del derby, però, potrebbe aiutarlo a tornare ad essere decisivo. È quello che si augurano sia Marotta che Zhang, che si aspettano segnali da Big Rom anche per iniziare, eventualmente, a progettare la strategia per la trattativa con il Chelsea, riferisce Sport Mediaset.