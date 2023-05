Inter, clamorosa idea di scambi con la Lazio

Una delle sorprese dell’Inter di quest’anno è certamente Francesco Acerbi. Il difensore ormai 35enne, è stato preso negli ultimi giorni di mercato, dopo diversi tentennamenti da parte della dirigenza nerazzurra. L’ex Lazio ha conquistato gradualmente le gerarchie da titolare, fornendo ottime prestazioni sia in campionato che in Champions League. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto a 4 milioni con uno stipendio di 2,5 milioni.

Furono tanti in estate i giudizi negativi e i messaggi anche offensivi rivolti a Francesco Acerbi non appena il centrale ex Lazio fu accostato all’Inter, soprattutto dopo quanto era successo nella sua ultima sfida in biancoceleste contro il Milan. Il difensore ha zittito tutti, e ora è un idolo per i tifosi.

Marotta e D’Ausilio non sono per niente disposti a versar ela cifra sopracitata per l’acquisto definitivo di Acerbi. Sembrano troppi, sia per l’età del giocatore (trentacinque anni compiuti a febbraio) che per la situazione contingente. Allo stesso tempo non si può lasciar andare un calciatore molto stimato e conosciuto da Inzaghi, e che si è rivelato un perno fondamentale nella stagione interista. Inoltre il difensore ha rotto con la Lazio e non ha nessuna intenzione di rientrare.

Per questo motivo, la soluzione potrebbe essere uno scambio incrociato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, potrebbe nascere una trattativa tra Lazio e Inter che potrebbe coinvolgere 3 giocatori: appunto Acerbi, Lazzari e il giovane Fabbian, attualmente in prestito alla Reggina, ma di proprietà nerazzurra.

L’esterno laziale non sta trovando tanto spazio e grande fortuna con Sarri. Simone Inzaghi invece è suo grande estimatore, ed è da tempo sulle sue tracce. Le due società starebbero dunque pensando ad uno scambio che prevedrebbe lo sbarco dell’ex Spal ad Appiano Gentile in coabitazione col riscatto di Acerbi da parte di Marotta e col giovane Fabbian, promette centrocampista della Beneamata. La mezzala infatti rientra nel gradimento tecnico di Sarri che vorrebbe averlo a Formello dalla prossima stagione.