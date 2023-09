Inter, clamoroso dall’Arabia: cessione possibile

L’Inter potrebbe finire ceduta ad un fondo proveniente dagli Emirati Arabi, anche se Zhang non sembra intenzionato a cedere senza guadagnarci

La possibile cessione dell’Inter continua a tenere banco e si aggiungono nuove indiscrezioni alla vicenda. Questa volta, però, sono provenienti direttamente dagli Emirati Arabi e a parlarne Turki Alghamdi. Il giornalista ha dal proprio profilo Twitterspiega come il noto fondo di Investcorp, sia alla ricerca di capitale.

L’obiettivo? Beh, l’obiettivo è quello di soddisfare le richieste di Zhang, attuale proprietario del club nerazzurro. Le voci vanno ormai avanti da giorni e l’assenza di Steven Zhang al derby ha contribuito a gettare nuovi dubbi in merito a qualche trattativa in corso e intanto al prossimo giugno scatterà la scadenza del bond sottoscritto con Oaktree.

Il tweet incriminato

Quanto segue è il tweet del giornalista: “Investcorp è intenzionata a presentare un’offerta per l’acquisto dell’Inter: nei mesi scorsi si è lavorato per raccogliere capitali, come è consuetudine del fondo, e ora le trattative stanno andando in direzione avanzata secondo le intenzioni di Zhang vendere”.

La valutazione che Zhang da al club è di circa 1,2 miliardi di euro, richiesta che già in passato ha spaventato chi aveva provato ad aprire una trattativa. Al momento nessuno è in grado di dire con esattezza a che punto siano i dialoghi tra Zhang e Investcorp, ma dall’Arabia Saudita sono certi che il fondo con sede in Bahrein (ma con all’interno molti investitori sauditi) sia vicino a presentare a Zhang l’offerta giusta, quella che porterebbe l’Inter a un cambio di proprietà.