Inter, col Milan è derby anche di mercato: il punto della situazione su Franck Kessie

Inter e Milan sono pronte a sfidarsi a San Siro per la semifinale d’andata di Coppa Italia, ma la testa delle dirigenze non è solo al campo ma anche, e soprattutto, al mercato, in particolare su Gianluca Scamacca .

Ma il derby di mercato tra Inter e Milan presegue anche su Kessie: “E veniamo al capitolo Franck Kessie. È ormai evidente che il centrocampista ivoriano non ha più un dialogo costruttivo con i dirigenti rossoneri. Impuntature pericolose che vanno al di là del reale divario economico tra domanda ed offerta.

In questi mesi si è parlato di tante soluzioni all’estero, mentre l’opzione interista è rimasta vaga: anche perché in viale della Liberazione (fanno notare) non c’è la possibilità di concedere ingaggi faraonici.

Ma anche in questo caso bisogna fare attenzione all’effetto last-minute. Poniamo che i nerazzurri si trovino nella condizione di vendere un loro centrocampista di punta, allora, sarebbe più semplice confezionare una proposta competitiva per il motore milanista. In questo momento tutto è ancora in sospeso. Eppure l’ingresso in scena interista non va sottovalutato“.