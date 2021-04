Inter, con la partenza di Lautaro urge un top-player: torna il sogno Dzeko o Giroud

La crisi economica portata dalla pandemia senza dubbio non farà sì che le squadre si diano alla pazza gioia nello spendere durante il corso della prossima stagione di calciomercato, che ormai è alle porte.

Tuttavia, ciò non toglie che comunque la dirigenza capitanata da Marotta farà il possibile per accontentare le richieste del mister Antonio Conte, per rinforzare una squadra che, il prossimo anno, dovrà dimostrare il suo valore non solo in Italia ma anche in Champions.

I nerazzurri, così, pensano soprattutto un colpo in attacco. Un reparto per cui Conte sembra avere le idee piuttosto chiare, secondo quanto riportato da Tuttosport. Per il reparto offensivo sono tornati in auge i nomi di due vecchi pallini come Dzeko e Giroud:

“(…) Perché un conto sarà ripartire con Lukaku e Martinez davanti, cercando una terza-quarta punta (occhio al ritorno in auge di due vecchi pallini come Dzeko e Giroud), un conto senza Lautaro, uno dei maggiori indiziati al ruolo di uomo-cassa.

“A quel punto servirebbe un top player davanti (Aguero, in scadenza, è un sogno costoso e complicato considerando la concorrenza di club come Barcellona e Juve)“, conclude il noto quotidiano sportivo.