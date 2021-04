Inter, con Lautaro in uscita servono rinforzi per il reparto offensivo: ecco Luka Jovic

Luka Jovic ha deciso di lasciare il Real Madrid nella scorsa sessione di mercato invernale. L’attaccante serbo aveva bisogno di minuti in più per mettere in mostra il suo talento, che i blancos non erano in grado di assicurargli.



Ebbene il suo ritorno all’Eintracht di Francoforte è iniziato sicuramente in modo positivo, anche se il professionista ha perso quel protagonismo che lui tanto ricerca. Dunque, il giovane, ha ancora un futuro incerto: non si sa se ritornerà al Madrid, sarà ceduto di nuovo in prestito o venduto.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fcinternews Fali Ramadani, l’agente dell’attaccante, ha incontrato i dirigenti dell’Inter. Ramadani rappresenta anche altri giocatori come Jerome Boateng o Nikola Maksimovic.

Inserire nuove giovani promesse in rosa sarebbe sicuramente quello step in più che permetterebbe agli uomini di conte di far ancor più paura in vista del doppio impegno Serie A/Champions del prossimo anno.

Per ora i contatti sono rimasti ad un livello superficiale, e ancora non sarebbe stato discusso uno dei tasti dolenti: l’eventuale ingaggio. La crisi economica da Covid si fa sentire e le dirigenze sono alla ricerca di operazioni low cost.