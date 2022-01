Inter, con l’infortunio di Correa Marotta in cerca di un innesto offensivo: ipotesi ritorno Salcedo

In prestito allo Spezia da inizio stagione, il giovane non ha certo convinto Thiago Motta e ora tornerebbe volentieri a Milano

L’infortunio di Correa ha causato non pochi problemi ad Inzaghi, che ora è costretto a limitarsi solo a Dzeko, Lautaro e Sanchez come opzioni offensive dell’Inter. Il tecnico nerazzurro, secondo La Gazzetta dello Sport, ha chiesto un intervento sul mercato.

“La casella da riempire si trova là davanti, così è deciso: questo mercato nerazzurro, impigliato nelle secche di gennaio, ha preso un preciso indirizzo dopo che i muscoli delicati di Correa hanno ceduto ancora una volta. È in attacco che Inzaghi chiede un piccolo intervento ed è là che arriverà una soluzione-tampone“.

“Mentre si aspetta di sapere cosa intenda fare il Genoa con Felipe Caicedo, vecchio pupillo di Inzaghi che potrebbe essere preso in prestito e inserito nell’Inter senza particolari problemi, nelle stanze nerazzurre si fa strada un altro nome.

Si sta valutando di riaprire le porte a un giovane di proprietà andato a farsi le ossa altrove: Eddie Salcedo, in prestito allo Spezia da inizio stagione, non ha certo convinto Thiago Motta e adesso vestirebbe volentieri un’altra maglia“.

“Tornare a casa, anche se da quinta punta di Inzaghi, è una ipotesi assai concreta. Senza sottovalutare il fatto che Salcedo potrebbe anche lui essere “usato” per portare a Milano Caicedo: il 20enne genovese in rossoblù è cresciuto e con la maglia del Grifone ha pure esordito in A. Si deciderà in un atteso faccia a faccia di mercato tecnico-dirigenza che ormai è alle porte“.