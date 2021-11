Inter, Conte al Tottenham chiama Alessandro Bastoni: “Interesse deciso”

Antonio Conte ha preso le redini del Tottenham Hotspur, diventando il successore di una vecchia conoscenza del Valencia: Nuno Espírito Santo. Sembra quindi che la squadra britannica sia destinata ad essere una delle protagoniste delle future stagioni di mercato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il nuovo tecnico già avrebbe manifestato alla dirigenza un nuovo interesse per completare al meglio la sua squadra. Si tratta di Alessandro Bastoni (22 anni), difensore centrale dell’Inter.

Ovviamente, il noto quotidiano sportivo aggiunge che la squadra lombarda non abbia attualmente intenzione di fare a meno delle prestazioni sportive della sua giovane promessa, da tempo ambita da più di un club sia in Italia che all’estero.

Dunque Conte proverà a far leva sulla sua influenza personale sul suo ex giocatore del Giuseppe Meazza, il tutto per suggellare il suo approdo in Premier League nel minor tempo possibile. Una missione, tuttavia, che sembra piuttosto complicata.

Al contempo, il difensore appare anche nei radar di Real Madrid e Chelsea, senza dimenticarci anche del Barcelona. Insomma, saranno settimane di non poche indiscrezioni all’interno del Tottenham.