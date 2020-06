Inter, Conte dopo la sconfitta col Napoli: “Meritavamo di più, Ospina strepitoso”

Ieri sera il Napoli è riuscito a portare a casa un prezioso pareggio contro l’Inter di Antonio Conte. Il goal di Dries Mertens, infatti, è valsa la decima finale di Coppa Italia che gli azzurri giocheranno questo mercoledì contro la Juventus di Maurizio Sarri.

Al termine della partita ha rilasciato alcune dichiarazioni Antonio Conte. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Ma nelle due partite meritavamo molto di più, per quel che riguarda il livello della prestazione ho pochissimo da rimproverare ai ragazzi. È questa la strada giusta. Abbiamo creato tanto, forse potevamo essere un po’ più cattivi sotto porta. Però Ospina ha fatto delle parate strepitose. Dispiace per il gol subito, è stata una leggerezza che potevamo evitarci“.

“Si può migliorare in tutto, nella cattiveria sotto porta ad esempio. Ma ho veramente poco da rimproverare a livello di voglia e determinazione“.

Antonio Conte ha poi parlato ancora della partita: “Abbiamo fatto la partita in lungo e largo. Le statistiche parlano chiaro, abbiamo tirato 17 volte in porta e Ospina ha fatto dieci salvataggi. Il loro portiere è stato il migliore in campo. Mi dispiace per i ragazzi, che avrebbero meritato di giocare la finale“.

Al mister nerazzurro, quindi, non è andata giù la sconfitta contro gli azzurri di Rino Gattuso. Per l’Inter, infatti, la Coppa Italia era un obiettivo, un trofeo da portare a casa. Nonostante ciò, i nerazzurri sono ancora in lotta per lo Scudetto ma dovranno comunque vedersela contro la Juventus e la Lazio, due squadre che sanno il fatto loro.