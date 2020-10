Inter, Conte fa la conta degli infortunati: Sanchez nessun infortunio ma rimane a rischio

Chi giocherà il derby? All’Inter è questo il quesito che da giorni attanaglia la mente di Conte e dello staff nerazzurro dopo le tante positività al Covid e i giocatori che raggiungeranno la Pinetina infortunati o affaticati dopo i match con le rispettive nazionali. L’ultimo ad aggregarsi alla truppa sarà Alexis Sanchez, tornato ieri sera dal sudamerica in condizioni ancora da valutare.

Antonio Conte ora è seriamente preoccupato. Il derby e poi i tanti impegni (uno ogni tre giorni) fino alla nuova pausa nazionali di metà novembre metteranno a dura prova l’organico dell’Inter, ancora alle prese con i tanti casi di positività al Covid19.

Se Bastoni, dopo l’abbassamento dei giorni di quarantena da 14 a 10, potrebbe essere l’unico potenzialmente schierabile contro il Milan per gli altri cinque giocatori positivi al test per coronavirus bisognerà forzatamente alzare bandiera bianca. Niente derby per Nainggolan, Skriniar, Young, Gagliardini e Radu. Assenze che creeranno parecchi grattacapi a mister Conte che molto probabilmente dovrà portare almeno in panchina diversi baby.

Situazione diversa per Alexis Sanchez. Il cileno, dopo le belle prestazioni col suo Cile, è giunto ieri sera alle 22 allo scalo milanese di Malpensa e stamattina si presenterà al centro medico del Suning Training Center per le visite di rito. Anche se sembrano esclusi problemi muscolari il fantasista ex Udinese è alle prese con un affaticamento che costringe il club a mettere in atto tutte le precauzioni del caso. Il derby è a rischio forfait. Per lui si potrebbe pensare ad un ritorno in squadra, almeno da sostituto, per il primo match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach.

Visite mediche e tampone anche per Christian Eriksen. Un atto dovuto per il danese che sembra il giocatore più in palla della formazione nerazzurra. Toccherà a Conte l’ingrato compito di schierarlo nonostante il parere continua a d essere negativo oppure relegarlo in panchina sebbene abbia dimostrato in Nazionale di essere al top della forma.