Inter, continuano le sirne inglesi per Alessandro Bastoni

Skriniar potrebbe essere non l’unica colonna della difesa dell’Inter a salutare Milano. Infatti da tempo si parla di diversi interessamenti dalla Premier sia per Dumfries che per Alessandro Bastoni. Su quest’ultimo vige una situazione particolare, visto che è in scadenza nel 2024 e tenendo conto del precedente Skriniar.

Nell’ultimo periodo si era parlato di un rinnovo quasi certo per il difensore ex Parma. Bastoni chiede un contratto da 6 milioni + bonus, cioè quello offerto a Skriniar, che ha poi rifiutato in direzione PSG. L’offerta della società nerazzurra si stagna a 4,5 milioni + bonus, offerta giudicata inconsistente dall’entourage del giocatore. Il primo rifiuto non resta vincolante, e filtra comunque ottimismo per quanto riguarda il rinnovo. Bastoni vuole l’Inter, e l’Inter vuole continuare con Bastoni.

Allo stesso tempo però, finchè non ci sarà la concretizzazione del rinnovo, l’Inter non può dormire serena. Si perchè Bastoni ha tanti pretendenti all’estero, che come per Skriniar, potrebbero convincerlo a non rimanere nella Milano Nerazzurra.

Nel caso in cui ci fossero dei problemi sul rinnovo di contratto, il Daily Mail riporta l’interesse di due club di Premier League pronti a intromettersi per strappare il difensore della Nazionale alla Serie A. Si tratta di Manchester United e Tottenham, squadra dell’ex tecnico Antonio Conte, che lo rivorrebbe al suo fianco.

Infatti l’allenatore ex Inter dovrebbe lasciare il club londinese a giugno, visto che il suo contratto scadrà quel mese. Per questo motivo, Bastoni potrebbe essere uno dei primi regali per Conte, per convincerlo a rimanere in oltre Manica. Secondo Fichajes.com, Paratici, general manager del Tottenham, sarebbe disposto ad offrire un compenso di circa 7 milioni di euro al difensore 23enne.