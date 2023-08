Inter, Correa al Marsiglia in prestito: ecco le condizioni per un trasferimento definitivo

Arrivato circa 2 stagioni fa, doveva essere la sua svolta alla carriera. Invece l’ennesima esperienza condizionata da infortuni e discontinuità: stiamo parlando del tucu Correa. Acquistato da Marotta e D’Ausilio per una cifra vicino ai 30 milioni, presto dirà addio all’Inter per accasarsi in Francia.

La dirigenza nerazzurra ha spinto molto per la sua cessione in questa stagione, in modo da regalare l’ultimo rinforzo al reparto offensivo di Mr. Inzaghi. Si tratterebbe infatti del ritorno di Alexis Sanchez, dopo solo una stagione, in cui ha giocato sempre nel Marsiglia, segnando ben 18 goal in 35 gare.

Mentre Correa sta svolgendo le visite mediche e poi si potrà ufficializzare l’operazione, Tuttosport illustra nel dettaglio tutto l’iter della trattativa:

“Il “Tucu” oggi svolgerà le visite mediche per il Marsiglia, quindi firmerà il contratto che lo legherà ai francesi almeno per una stagione. Correa infatti andrà all’OM in prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 11 milioni che diventerà obbligatorio se la squadra della Costa Azzurra, a quota 4 punti dopo le prime due giornate di Ligue 1, si qualificherà per la Champions ’24-25.”

“Logico che l’Inter tifi per la seconda soluzione, anche perché Correa – contratto fino al 2025 – fra undici mesi sarà a bilancio per poco meno di 10 milioni e dunque potrà essere messa a referto anche una lieve plusvalenza”.