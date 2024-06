Inter, Correa e Carboni al River Plate? Trattative in corso

Angel Correa e Franco Carboni potrebbero salutare Milano per trasferirsi a Buenos Aires. Il River Plate starebbe trattando i due giocatori nerazzurri

Continuano le vicende in ottica cessioni per l’Inter. Sarà un’estate incandescente per i nerazzurri, che avranno da cedere parecchi esuberi. Il “tucumano” Correa è il primo e dopo l’esperienza all’Olympique Marsiglia sembra avere nuovamente mercato. Su di lui si stanno muovendo varie squadre, tra tutte il River Plate.

I millionarios avrebbero già fatto richiesta ai nerazzurri per provare a prenderlo in prestito, con l’Inter ben disposta a salutarlo a patto che si tratti di un obbligo di riscatto. Però, con gli argentini non si è parlato solo di Correa.

Anche Carboni in Argentina?

Il River Plate sarebbe intenzionato anche ad ottenere in prestito Franco Carboni, fratello di Valentin. Quest’ultimo si sta mettendo in mostra, mentre suo fratello sembra non rientrare nei piani della squadra milanese tanto che vorrebbe cederlo. Se Valentin ha sorpreso, Franco per ora sembra troppo acerbo e dovrebbe fare più esperienza del previsto. Il calciatore ha, però, mercato anche in Italia.

Sul giocatore ci sono anche Salernitana e Modena, con i granata che prima dovranno cedere Domagoj Bradaric per prendere Franco Carboni. La pista più probabile appare essere quella argentina, con il River che ha offerto all’Inter un prestito di 18 mesi, finalizzato alla possibile acquisizione del giocatore. Ancora, però, si tratta sulle condizioni. L’Inter vorrebbe un obbligo, mentre il River Plate potrebbe offrire un diritto di riscatto con la possibilità di un’eventuale percentuale sulla futura rivendita del giovane argentino.