Inter, Correa può lasciare: il Newcastle sulle sue tracce

I magpies sarebbero intenzionati a fare un’offerta per Correa nel mercato di gennaio. L’Inter non sembra ritenerlo incedibile

Con l’imminente rientro in campo di Romelu Lukaku lo spazio di Joaquin Correa all’Inter potrebbe ridursi notevolmente. Il calciatore argentino sta vivendo una buona stagione sotto ogni punto di vista, con un mondiale a cui potrebbe anche partecipare.

L’ex Lazio è un pupillo di Simone Inzaghi, che lo ha voluto così tanto da far pagare circa 31 milioni di euro all’Inter, ma in inverno potrebbe partire l’assalto da parte del Newcastle. I magpies sembrerebbero intenzionati a piazzare un’offerta per il calciatore argentino, per provare ad assicurarselo già da gennaio.

Caratteristiche adatte

La stagione del club inglese è per ora buona, con un sesto posto in classifica che sa di possibile Europa. Il Newcastle vuole però alzare l’asticella e dare a Eddie Howe un calciatore che possa rispondere alle sue necessità. Correa è infatti una seconda punta fantasiosa, il tipico trequartista imprevedibile che può cambiarti le partite.

Il calciatore sembrerebbe piacere parecchio all’allenatore del Newcastle, tanto da averlo richiesto per il mercato invernale. Attualmente in quel ruolo gioca Wilson che però non si sta rivelando un vero e proprio mattatore in Premier League.

3 gol in 6 presenze, sì, ma serve qualcosina in più per una squadra che punta dichiaratamente all’Europa. Joaquin Correa potrebbe essere il profilo giusto anche per un cambio di modulo, dato che potrebbe giocare anche affianco ad Isak che è attualmente fermo per infortunio. Il calciatore argentino potrebbe partire di fronte ad offerte irrinunciabili.