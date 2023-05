Inter, Correa vicino all’addio. Il sostituto viene dall’Arsenal

É sempre più probabile l’addio di Correa a fine anno. L’attaccante argentino non ha saputo mantenere l’aspettative in questi due anni di esperienza nerazzurra. Costato quasi 30 milioni, per rafforzare ulteriormente il reparto offensivo e dare a quest’ultimo velocità, imprevedibilità e dribbling, a causa dei suoi soliti problemi fisici e la della sua discontinuità, è diventato un vero e proprio corpo estraneo nell’ambiente Inter.

Con l’età di Dzeko che avanza inesorabilmente, diventerà d’obbligo per la dirigenza interista trovare un suo sostituto. Marcus Thuram rimane sempre sullo sfondo, anche per l’appetibilità dell’affare (a parametro zero), ma la concorrenza rimane folta e spietata.

Un altro nome in grande rispolvero è quello di Balogun, di proprietà dell’Arsenal, ma quest’anno in prestito al Reims. Il calciatore americano è un classe 2001, e per caratteristiche è molto simile a Correa: veloce e molto bravo ad attaccare la profondità. In questa stagione c’è stato il suo exploit in Ligue 1, dove in 36 presenze ha realizzato ben 20 goal e servito 3 assit.

Ne ha parlato di un possibile acquisto da parte dell’Inter la “Gazzetta.it”, che ha scritto così: “Il ragazzo di New York è di proprietà dell’Arsenal che lo ha cresciuto nel suo settore giovanile prima di mandarlo in prestito al Middlesbrough (2021-22) e poi, la scorsa estate, al Reims, la formazione dove è letteralmente esploso.”

“I Gunners chiedono come minimo 35 milioni di sterline più bonus. Diciamo intorno ai 40 milioni di euro. Non pochi considerando che Balogun è alla prima stagione importante da professionista e che i 20 gol li ha segnati in quello che è il meno competitivo dei cinque grandi tornei del Vecchio Continente”