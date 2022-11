Inter, corsa per un centrocampista americano: chi è e quanto costa

L’Inter si sta proiettando per il mercato di gennaio e non solo. Oltre a programmare alcune uscite, sta pensando a quali entrate possono essere fatte per migliorare la rosa di mister Inzaghi. Servirà tutto l’aiuto possibile per battere il Porto e ritornare ai quarti di finale di Champions League dopo 11 anni. Stesso numero per la distanza dal primato, che non è poco, ma con questa lunghissima pausa nazionali nulla sarà scontato.

Marotta e D’Ausilio proveranno a concludere qualche colpo a centrocampo, visto che l’unica vera riserva che rende è Mkhitarian, mentre Asllani e Gagliardini non incindono quando sono chiamati in causa. E’ Yunus Musah il nome nuovo in casa Inter per rinforzare il centrocampo: il mediano classe 2002 piace molto infatti ai nerazzurri, ma al momento sembra molto complicato ingaggiarlo.

Una notizia raccontata dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “il mirino dell’Inter è puntato soprattutto in Spagna, terra promessa per tanti ragazzi in rampa di lancio. In particolare, Ausilio e il suo vice Baccin sono concentrati sul Valencia, dove non c’è soltanto l’esterno mancino Jesus Vazquez, ma soprattutto Yunus Musah, centrocampista tuttofare di corsa e qualità, pronto a disputare il suo primo Mondiale da protagonista con la nazionale degli Stati Uniti”.

Il centrocampista 20enne molto versatile, trova la sua collocazione ideale come mediano ma può essere impiegato anche da mezzala o da trequartista. Forte fisicamente e dirompente nelle progressioni palla al piede, è dotato di una buona tecnica di base che lo rende efficace nell’impostazione del gioco. Si è messo in mostra in questi ultimi 3 anni col Valencia, nonostante le stagioni deludenti degli Els Che.

“Ha un contratto in scadenza nel 2026 e un valore di mercato di circa 20 milioni: il Mondiale potrebbe far lievitare il prezzo, per questo l’Inter ha deciso di muoversi in largo anticipo, ottenendo comunque il gradimento del giocatore, che sogna al più presto di fare il suo esordio in Champions League.”-scrive il quotidiano rosa. Quello che è certo è che il Valencia ha rifiutato una proposta da 25 milioni di euro dalla Premier League in estate. Non sarà facile per l’Inter uscirne vincitore.