Inter, Coutinho via dal Barcellona: clamoroso ritorno in vista?

Il Barcellona, dal canto suo, farà di tutto per metter gli acquirenti nella condizione di accettare eventuali offerte data l’esigenza impellente di cedere, dati i numerosi acquisti già messi in porto.

Uno dei nomi più caldi delle ultime ore per vestire la maglia nerazzurra è quello di Philippe Coutinho . Il centrocampista brasiliano può infatti lasciare i Blaugrana in estate e al momento sta valutando quale possa essere la pretendente migliore.

La società nerazzurra, tuttavia, considererebbe un suo ritorno a Milano solo in prestito con diritto di riscatto, ma l’ingaggio non sarebbe comunque sostenibile per l’Inter. Coutinho dovrebbe accettare dunque di ridursi lo stipendio. Vedremo come evolverà la questione nel prossimo mese.