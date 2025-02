Inter, crepe nello spogliatoio? L’indiscrezione de La Gazzetta dello Sport

Nonostante il primo posto in classifica conquistato nella precedente partita di campionato, in casa Inter il clima non è dei più sereni. Proprio durante la partita contro il Genoa, infatti, ci sarebbe stata una rottura tra l’allenatore Inzaghi ed un suo calciatore .

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta: “Al 42′, in seguito all’ennesima prova sbiadita del Tucu, quest’ultimo si è lasciato cadere a terra e ha lanciato messaggi eloquenti allo staff medico nerazzurro che non avrebbe potuto proseguire il match”.

“Eppure, stando al cronometro di gara, mancavano pochi minuti al termine del primo tempo e per questa ragione Inzaghi voleva che Correa stringesse i denti per evitare di perdere lo slot prezioso di un cambio a quel punto contro i rossoblù di Vieira. Quindi il giocatore di 30 anni è rientrato in campo, ma nel giro di qualche secondo ha buttato la palla in fallo laterale per chiedere il cambio”.

CREPE NELLO SPOGLIATOIO DELL’INTER, ROTTURA TRA INZAGHI ED IL SUO CALCIATORE: L’INDISCREZIONE DALL’EDIZIONE ODIERNA DE LA GAZZETTA DELLO SPORT

“”Gioca”, gli ha risposto l’allenatore nerazzurro, negandogli il cambio. Così Correa ha passato i minuti restanti a passeggiare in mezzo al campo, con Inzaghi su tutte le furie: al rientro dagli spogliatoi Inzaghi ha giocato la ripresa senza il Tucu, sostituito da Taremi. Ma questo evidenzia una rottura sensibile con il mister di Piacenza e, visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, l’ex Lazio saluterà di certo”.