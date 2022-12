Inter, crescono le senzazioni per il ritorno di Hakimi

Il Marocco sta sorprendendo tutti in questo Mondiale. La prima nazionale africana e araba ad arrivare ad una semifinale della Coppa del Mondo. Ad ostacolarli da sogno finale, c’è la fortissima Francia, ma dopo le eliminazioni di Spagna e Portogallo nulla è più scontato. A guidare i nordafricani in questo straordinario cammino, c’è anche lo zampino di Achraf Hakimi Mouh, un vero e proprio treno sulle fasce.

Le stesse prestazioni le abbiamo vissute nell’unica, ma indimenticabile stagione italiana di Hakimi all’Inter: ben 7 goal e 10 assist che aiutarono i neroazzurri a vincere la Serie A. Il suo rapporto con i neroazzurri è rimasto molto buono, tanto è vero che in un video dei festeggiamento post-vittoria contro la Spagna ha gridato “Forza Inter sempre!”, dimostrando quanto sia legato ancora al club milanese.

A tal proposito “Il Corriere dello Sport” ha lanciato una bomba sul possibile ritorno dell’esterno ex Borussi Dortmund: “L’Inter registra la dichiarazione d’amore di Achraf Hakimi, il terzino venduto a peso d’oro al Paris Saint-Germain che ha confidato agli ex compagni il sogno di imitare Lukaku. Hakimi del Psg è un elemento fondamentale. Ma la nostalgia di Milano e dell’Inter è una ragione per sperare nel colpaccio. Anche Lukaku sembrava impossibile, no?”, si legge sul quotidiano rosa.

Praticamente la situazione resta molto complicata. Il motivo è presto detto: il Paris Saint-Germain, che lo ha pagato quasi 70 milioni bonus compresi nel maggio 2021, non ha intenzione di privarsene. L’esterno marocchino è un titolare e non ha mai manifestato il desiderio cambiare aria. E se anche lo facesse, la sua valutazione sarebbe di almeno 90 milioni di euro.

Le possibilità sono vicine allo zero. Tra Hakimi e l’Inter è rimasto grande affetto ma le strade sono destinate a non incrociarsi di nuovo in futuro.