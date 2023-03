Inter, dalla Germania rilanciano un’altra possibilità per Thuram

Uno dei profili più chiacchierati ed interessanti per la prossima sessione di calciomercato 2023 è certamente Marcus Thuram. Il calciatore francese, dopo una brutta stagione condizionata da una rottura parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio che gli fece saltare il suo trasferimento all’Inter, quest’anno sembra essersi ripreso alla grande. Il calciatore francese ha messo a segno ben 11 reti e 3 assist in 23 presenze in Bundesliga, attirando su di se l’attenzione di parecchi top club europei.

Infatti il figlio d’arte è in scadenza con il club tedesco, ed è chiara la sua intenzione di non volere rinnovare. A partire da giugno 2023, l’attaccante classe 1997 sarà senza squadra, e ad oggi nessun club si è già accordato con Thuram per un nuovo contratto. L’Inter è da tempo che sta monitorando la situazione, per riprovare ad affondare il colpo, dopo la mal riuscita della scorsa estate.

Nei mesi precedenti si era parlato di un forte interessamento da parte del Bayer Monaco, cosa che avrebbe complicato la trattativa per i nerazzurri, visto la grossa differenza in termini economici-finanziari dei due club. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, ci sarebbe stato un passo indietro da parte dei bavaresi: