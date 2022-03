Inter, dalla Spagna l’Atletico piomba su Lautaro Martinez: i nerazzurri chiedono 60 milioni

Trattative in corso per arrivare ad un eventuale punto d'incontro tra domanda ed offerta

Come prossimo riferimento nel reparto offensivo l’Atletico Madrid dovrà cercare delle alternative per quanto riguarda la prossima stagione, e la dirigenza dà un occhio anche in Italia, in particolare a Milano.

Altro attaccante di proprietà della squadra è Alvaro Morata, per il quale la Juventus è disposta a firmare per 15 milioni di euro. ma non è finita qui: torna in scena il nome di Lautaro Martínez.

Ma la richiesta dell’Inter non è indifferente, dato che Marotta ha chiesto ben 60 milioni di euro. Secondo le informazioni di La Republica, il piano di Cholo Simeone per l’attacco è quello di comporre un tridente formato da João Félix, Ángel Correa e Lautaro Martínez.

Lautaro sta attraversando il 2022 con carenza di gol. Come sottolinea il quotidiano, la squadra nerazzurra chiederebbe una cifra intorno ai 60 milioni di euro per liberare il proprio attaccante, che ha accumulato 16 gol e 2 assist in 39 partite.

Tuttavia, il prezzo fissato dagli interisti è considerato troppo alto all’interno dell’Atletico Madrid, che cercherebbe una sostanziale riduzione per l’attaccante argentino.