Inter, De Paul in rottura con l’Atletico: Marotta alla finestra, il punto della situazione

Rodrigo De Paul torna ad essere un obiettivo per l’Inter. Il centrocampista dell’Atletico Madrid aveva già conquistato l’interesse della dirigenza milanese tempo fa, ma adesso l’operazione può concretizzarsi.

Il giocatore potrebbe lasciare la Spagna e tornare in Italia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport: “Il dato di partenza è semplice: l’argentino non è contento all’Atletico Madrid e tornerebbe volentieri in Italia. Magari proprio in quel club nerazzurro che ai tempi di Udine l’ha corteggiato con insistenza. Marotta e Ausilio conoscono bene i disagi dell’eclettico centrocampista, che in questi mesi ha fatto fatica ad intendersi con il Cholo Simeone, nonostante nel complesso abbia racimolato un numero congruo di presenze nelle varie competizioni.

Ma è il resto che non va e ormai nel mondo dei Colchoneros tutti sanno del disagio del giocatore, arrivato nella Liga la scorsa estate per circa 35 milioni di euro. E presto il club di Miguel Angel Gil dovrà affrontare il problema”.