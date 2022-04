Inter, de Vrij verso l’addio: ecco la richiesta dei nerazzurri

In casa Inter queste ultime giornate che ci separano dalla fine del campionato di Serie A possono significare tantissimo. La corsa scudetto è più avvincente che mai, con ben tre squadre in appena 3 punti e la Juventus poco più lontano.

I nerazzurri devono provare assolutamente a lasciarsi indietro un periodo tristissimo a livello di risultati, magari vincendo al rientro dalla sosta delle nazionali. A parte la roboante vittoria per 5-0 contro la Salernitana, i ragazzi di Inzaghi non vincono in campionato addirittura dall’8 febbraio. Le ultime due giornate hanno fatto registrare due pareggi, rispettivamente contro Torino e Fiorentina.

Il campo quindi deve rispondere in fretta, prima che sia troppo tardi. Ed intanto con il passare dei giorni si iniziano anche a programmare i piani per la prossima stagione. Non è ancora il momento di tirare le somme in maniera definitiva, ma ovviamente una buona stima può essere già fatta.

Ad esempio, a meno di un finale in super crescendo, la stagione di Stefan De Vrij è stata abbastanza deludente. Ecco allora che il suo addio durante la prossima sessione di calciomercato diviene abbastanza scontato.

Il difensore centrale ex Lazio ha un ingaggio pesante, e le sue prestazioni quest’anno non sono state all’altezza delle aspettative. Inoltre con il suo cartellino l’Inter potrebbe far cassa in maniera importante. A tale proposito per il calciatore olandese la dirigenza azzurra vorrebbe circa 25 milioni di euro, almeno secondo quanto riportato nelle ultime ore da Repubblica.