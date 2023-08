Inter, Demira si allontana dai nerazzurri e dall’Europa

Che Dermiral sia in rottura con Gasperini e l’Atalanta non è più un segreto: il turco non ha mai preso parte nelle ultime amichevoli disputate dalla Dea. Già qualcosa lo si era intuito nelle ultime giornate di campionato, quando l’ex Juve, da titolare inamovibile, spesso partitva dalla panchina e subentrava nei mimuti finali.

Il calciatore interessa a tanti club importanti di Serie A: c’è la Roma, che dopo l’addio di Ibanez ha mostrato un discreto interesse per il classe 98′, e c’è l’Inter, che dopo il caso Skriniar ha provato già diversi tentativi per il difensore, ma che non si sono mai concretizzati.

Nemmeno in questa sessione, i milanesi hanno ancora ffondato il colpo, soprattutto per le problematiche economiche; tanto è vero che si sono anche interessanti per un altro difensore bergamasco, ossia Rafael Toloi.

Essendo ancora a Bergamo, e non rientrando più nei piani del club orobico, Demiral potrebbe lasciare la Serie A e l’Europa. Anche lui potrebbe accasarsi in Arabia Saudita, come è già accaduto ad alcuni suoi colleghi. A riportarlo è Santi Aouna, giornalista di Footmercato che assicura come l’Al-Ahli abbia avviato i contatti con il difensore turco in forza all’Atalanta. Contatti in corso in questi giorni, in attesa di capire se il giocatore voglia aprire a questa destinazione oppure no.

Inizialmente le sue intenzione erano quelle di dare priorità ai club di Serie A, ma i visti i continui tentennamenti e e le difficoltà dei club interessati a lui, potrebbe presto prendere la decisione di raggiungere Firmino, Mahrze, Kessiè & co.