Inter, dopo 11 anni è addio con Ranocchia: il messaggio di Marotta

Una storia d’amore durata ben 11 anni quella tra l’Inter di Milano e Andrea Ranocchia; ma il difensore della nazionale adesso è in procinto di lasciare per sempre Milano. Ecco il punto della situazione ad oggi.

Il difensore è in scadenza di contratto e il club nerazzurro non sembra intenzionato a esercitare l’opzione unilaterale per il rinnovo del difensore, a farlo sapere lo stesso Beppe Marotta.

Secondo quanto riporta Calciomercato, i nerazzurri hanno già comunicato all’agente di Ranocchia che, al di là di clamorosi ripensamenti, “il club nerazzurro non eserciterà l’opzione unilaterale per il rinnovo contrattuale di un’altra stagione per il difensore”.