Dopo aver definito il rinnovo di contratto di De Vrij, l’Inter è vicina alla definizione anche di quello di Bastoni. Per sostituire Skriniar continua a piacere Buongiorno, ma il Torino potrebbe non cedere il proprio calciatore

Il rinnovo di De Vrij con l’Inter è ormai cosa fatta, con l’olandese che resterà fino al 2025 con possibilità di opzione per una ulteriore. Una trattativa dettata anche dalla volontà di entrambe le parti di continuare insieme, specialmente perché i nerazzurri hanno bisogno di mantenere gran parte dell’attuale ossatura.

In tal senso, si sta lavorando sul rinnovo di Bastoni che, come confermato dal suo agente, è ormai in dirittura d’arrivo. Ecco cosa ha detto: “Siamo alle fasi finali per Bastoni, nei prossimi giorni troveremo la maniera per fare bene le cose: siamo in dirittura d’arrivo”.

Intanto, per sostituire Skriniar…

I nerazzurri continuano anche a pensare al possibile sostituto per Milan Skriniar. I nomi ci sono, ma la volontà di Beppe Marotta e soci sembra essere la stessa da qualche mese: provare a prendere Buongiorno del Torino. Il calciatore granata piace, e anche alla Juventus, ma non sembra ci sia possibilità di vederlo in nerazzurro.

A parlare della situazione è stato anche Ivan Juric un mese fa, che ha detto: “Intoccabili? No, per il Torino è meglio che non ce ne siano, vedi Belotti. Forse l’unico che non dovrebbe essere mai ceduto è Buongiorno, perchè nella mia idea rappresenta il Toro. Gli altri? Ognuno ha il suo prezzo, ma per me Buongiorno rappresenta il Torino”.