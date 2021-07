Inter, dopo Hakimi Marotta pronto a cedere un altro top player: Bastoni e Barella i nomi in lizza

Bastoni e Barella, che si sono appena laureati insieme al resto del gruppo azzurro campioni d’Europa, sono stati vera e propria fonte d’orgoglio durante l’anno per il popolo nerazzurro, che li ha sempre protetti come fossero due preziosi gioielli.

Proprio in quest’ottica, tuttavia, le notizie che trapelano nelle ultime ore da Appiano Gentile sono tutt’altro che rassicuranti per i tifosi: se la partenza di Hakimi al Psg è stata un colpo duro da incassare, forse gli addii dolori non sono finiti qui.

Il centrocampista e il difensore sono infatti tra i più apprezzati sul palcoscenico europeo e italiano nel particolare, e se la dirigenza dovesse valutare come opportuna un’ulteriore cessione così da poter risanare le casse, i due sarebbero quelli più indirizzati ad andar via.

Anche se ancora non è detta l’ultima parola, tanti sono stati i club a sondare il terreno per i due negli ultimi giorni. Non dimentichiamo, inoltre, che Marotta ha da affrontare anche un’altra questione particolare: quella di Eriksen.

Il danese, che è stato colpito da un malore nelle prime battute dell’Europeo mentre giocava a servizio della sua Danimarca, sarà a Milano entro una settimana per decidere il suo futuro, che non è ancora scritto come si potrebbe pensare.