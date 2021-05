Inter, dopo lo scudetto l’obiettivo è la Champions: Marotta su Riqui Puig del Barcellona

Il Barcellona continua la corsa per il titolo della Liga contro l’Atlético de Madrid, il Real Madrid e il Siviglia, anche se ha subito un colpo non di poco conto per la sconfitta contro il Granada a Ciudad Condal.

Tuttavia, impossibile non analizzare la situazione di un calciatore che non ha quasi nessun ruolo nel club spagnolo: parliamo di Riqui Puig (21 anni), che non è riuscito a pieno, probabilmente data anche la giovane età, ad affermare il suo talento in Spagna.

Ebbene secondo quanto riportato da Calciomercato.it in in Serie A ci sarebbero ben due club disposti a fare offerte interessanti per la giovane promessa: l’Inter, neo campione d’Italia, e la Juventus.

Il club capitanato dal mister Antonio Conte sarebbe anche capace di sacrificare Lautaro Martínez o Alessandro Bastoni nell’operazione, così da alzare l’asticella e porsi in una posizione di vantaggio rispetto alla rivale di Torino.

Per quanto riguarda la Juve in uscita ci sono Federico Bernardeschi, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur o Aaron Ramsey. Sicuro è che Puig necessiterà di un cambio d’aria, e quale occasione migliore se non l’Italia, per ricominciare?