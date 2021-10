Inter, Dumfries non convince e Marotta si guarda intorno: Nandez rimane il preferito

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza dell’Inter, capitanata da Beppe Marotta, non sarebbe soddisfatta delle prestazioni di Denzel Dumfries : per gennaio, dunque, si studia un possibile piano d’intervento.

Il giocatore era arrivato in estate dal PSV per 12,5 milioni di euro, ma attualmente non è ancora riuscito a soddisfare del tutto le aspettative, dato che sta alternando buone prestazioni ad altre meno convincenti.

Di seguito è quanto si legge in una delle edizioni recenti del noto quotidiano sportivo: “Inzaghi continuerà a lavorarci, non è neppure da escludere che possa avere una nuova chance già domani.

Ma in ottica futura, la società nerazzurra qualche passo in altre direzioni lo sta già muovendo. A gennaio serviranno giocatori pronti, non è possibile pensare di inserire in organico un giovane. L’esempio di Young è calzante.

Il preferito di tutti, ad Appiano, è Nahitan Nandez, uruguaiano del Cagliari”. Per quest’ultimo, tuttavia, le condizioni potrebbero essere le stesse dell’estate, e non sarebbe una buona notizia dato che poi l’operazione si rivelò un nulla di fatto.