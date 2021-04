Inter, Dzeko sempre più lontano dalla Roma: Marotta alla finestra. E su Belotti…

Il ds sta valutando tutte le possibili alternative per gli innesti che serviranno in vista del doppio impegno Champions/Seria A della prossima stagione

Quella che sta per terminare è stata senza dubbio una stagione difficile per Edin Dzeko, attaccante bosniaco dell’As Roma, date soprattutto le voci di contrasti con Fonseca, e la perdita della fascia da capitano.

Tuttavia le sue ultime prestazioni in campo, ultimo tra tutti il suo 30° gol europeo con la maglia giallorossa che è valso la qualificazione alle semifinali di Europa League, mostrano la sua voglia di far bene ancora.

Lui stesso, ma anche la dirigenza, starebbero ormai pianificando una rescissione del contratto, in scadenza nel 2022, con un risparmio di 7,5 milioni netti per l’ultima stagione. Riguardo a tale tematica è in programma un incontro con il suo procuratore Lucci. Marotta sarebbe alla finestra per valutare di prenderlo, anche in vista del doppio impegno Champions/Serie A della prossima stagione.

Secondo fonti vicine al club, inoltre, la squadra della capitale come suo successore avrebbe individuato Belotti, per il quale la dirigenza sarebbe pronta a offrire fino a 40 milioni di euro per il Gallo, il quale ha un contratto fino al 2022 da 2 mln a stagione.

Sul giocatore, tuttavia, ci sarebbe anche l’interessamento del Milan e dell’Inter. Oltre che pretendenti internazionali del calibro del Chelsea, che sarebbe alla ricerca di una prima punta e vedrebbe nell’italiano una buona soluzione.