Inter, Dzeko vicino al rinnovo: ecco i dettagli

Nonostante la stagione non proprio esaltante dell’Inter, c’è un protaognista che sta stupendo ancora: Edin Dzeko. Il bosniaco sembra che quest’anno dovesse essere una riserva, visto il ritorno di Romelu Lukaku. Il belga però, ha avto diversi problemi fisici, che gli stanno impedendo di avere continuità, sia con il suo club che con la sua nazionale al Mondiale: solo 7 presenze, 2 goal e 1 assist con l’Inter, 0 goal e qualche minuto con il suo Belgio.

Per questo motivo, “Il cigno di Sarajevo” si è preso i neroazzurri alle spalle, che con 10 reti stagionali sta tenendo viva l’Inter su tutti e tre fronti, assieme alle altre reti di Lautaro. Basti pensare la prestazione magnifica contro il Napoli, il quale ha sancito la prima sconfitta in campionato per i partenopei.

Ora c’è da risolvere un piccolo nodo: il rinnovo del bosniaco. Edin Dzeko attualmente percepisce 5 milioni di euro netti a stagione e il suo ingaggio è pari a 9,25 milioni di euro lordi ogni a stagione. Il suo contratto scadrà nel 2023, e c’è la volontà da parte della società di voler rinnovare.

Per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Beneamata starebbe pensando ad una proposta che ritoccherebbe al ribasso l’ingaggio attuale percepito dall’attaccante e prevederebbe una durata annuale con opzione per un ulteriore anno. I nerazzurri sono pronti a offrire un rinnovo annuale con un ingaggio da 4 milioni di euro netti più bonus. Dal quartier generale dell’Inter si respira fiducia per la buona riuscita della trattativa.

L’Inter non deve abbassare la guardia, visto che qualche setitmana fa il nome di Edin Dzeko era stato accostato a club importanti come Real Madrid e Manchester United, che erano alla ricerca di “riserve di lusso” per i loro reparti offensivi.