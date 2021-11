Inter e Atlético Madrid sulle tracce dell’argentino Molina dell’Udinese

Nome nuovo in arrivo sui taccuini degli osservatori dell’Inter. Dopo il derby di Milano che ha lasciato con l’amaro in bocca in virtù dei sette punti di distacco dai rossoneri, l’Inter cercherà di rimettersi in carreggiata e tornare a lottare per il vertice facendosi trovare pronta al big match contro il Napoli che ci sarà alla ripresa.

Il nome nuovo che circola per il calciomercato nerazzurro è quello di Nahuel Molina. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il giovane argentino approdato all’Udinese nell’estate 2020 si starebbe mettendo in luce attirando le attenzioni di vari club internazionali.

Oltre all’Inter, infatti, su di lui ci sarebbe anche l’Atlético Madrid del Cholo Simeone che è sempre attivo sul mercato cercando di rinforzarsi stagione dopo stagione.

Cresciuto nella cantera del Boca Juniors, è riuscito a garantirsi un posto da titolare nel club friulano e vanta già 44 presenze con 4 goal e 7 assist. Grazie a questa continuità, è riuscito anche a farsi convocare diverse volte dall’Argentina e già ha accumulato undici presenze con la maglia dell’albiceleste.

Il suo profilo è di grande interesse vista la sua duttilità: può agire da terzino, interno di centrocampo o ala. Non sarà però facile strapparlo dalla Dacia Arena in quanto lo vincola un contratto fino al 2026. La seconda parte di stagione starà decisiva per capire se si tratta di un giocatore già pronto e se l’interesse dei top club finora è giustificato.