Inter e Barcellona potrebbero lavorare allo scambio tra Kessie e Brozovic

Brozovic e Kessie potrebbero finire nuovamente in una trattativa che coinvolgerebbe entrambe le squadre. Il Barcellona otterrebbe il croato e l’Inter l’ivoriano

Marcelo Brozovic è, al momento, il candidato numero uno per rinforzare la posizione di pivot nel nuovo progetto del Barça. Il dipartimento sportivo e Xavi hanno concordato questa opzione per l’impossibilità di puntare su un giocatore più grande e per la consapevolezza che si tratta di un giocatore che ha l’ok sportivo. Il club sta lavorando solo sull’ipotesi di un trasferimento ed è già in trattativa con l’Inter per raggiungere un accordo.

L’opzione Brozovic è sul tavolo dallo scorso gennaio, quando l’Inter ha chiesto Kessié in prestito. Il Barça ha poi proposto uno scambio con il croato, ma gli italiani non hanno accettato. L’operazione non è andata in porto, ma il club blaugrana ha mantenuto i contatti con l’entourage del giocatore, che è molto interessato a un suo ritorno a Barcellona.

Brozovic è cercatissimo e il Barça non ha intenzione di avviare alcun tipo di scambio con Kessié. Non è un’idea perché ritengono che le valutazioni non siano adeguate. La trattativa passa attraverso un trasferimento puro e semplice e l’offerta blaugrana si aggira intorno ai 15 milioni di euro. E il giocatore firmerebbe un contratto per tre stagioni.

Il Barça, per ora, non ha voluto inserire nessun giocatore nell’operazione, anche se c’è l’interesse dell’Inter per alcuni giocatori blaugrana. Uno di questi è Kessié, che però partirebbe solo per una cifra elevata ed è escluso, e sono stati chiesti anche i prestiti di Eric Garcia e Ferran Torres. Queste ultime due opzioni non sono affatto escluse, ma il Barça, per ora, non vuole mischiarle all’ingaggio di Brozovic. La possibilità che l’ivoriano possa finire nella trattativa, però, c’è.