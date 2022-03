Inter, è caccia al nuovo Dzeko: tra i nomi in lista Haller, Scamacca e David

Scamacca, per dire, è l’identikit perfetto per la filosofia nerazzurra: giovane, italiano, con margini di miglioramento già individuati, uno stipendio contenuto. Su Scamacca l’Inter è partita prima ma poi non ha più accelerato. Anzi, Marotta e Ausilio stanno giustamente giocando su più tavoli”, rivela La Gazzetta dello Sport.

“Dovendo ragionare solo sui calciatori in scadenza, i profili appetibili si limitano a tre, in giro per l’Europa. Non parliamo di trattative, ma di opportunità che l’Inter ha ben chiare in testa. Il nome di Luis Suarez, “rigorosamente” extracomunitario, è stato rilanciato in Spagna nei giorni scorsi e non ha trovato conferme all’Inter. L’altro nome top, che di sicuro lascerà il Manchester United, è quello di Edinson Cavani, che già due campionati fa fu trattato dall’Inter. E poi, restando in Italia, è bene stare attenti al nome di Dries Mertens, a oggi lontano dal rinnovo con il Napoli”, chiude Gazzetta.