Inter, è derby anche per il mercato: per il centrocampo c’è Grillitsch, ma occhio al Milan

Anche se il mercato si è ormai concluso, Marotta e il suo entourage sono comunque al lavoro per tracciare il percorso che porterà all’acquisto di nuovi innesti nel prossimo gennaio.

Attenzione particolare è rivolta non solo alle operazioni in entrata, ma anche ai calciatori già tesserati con il club nerazzurro che però non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo contrattuale.

Nello specifico, sono tre i professionisti il cui vincolo scadrà il prossimo giugno 2022, ossia Brozovic, per il quale già si sta da qualche giorno lavorando al prolungamento, Vecino e Vidal.

Il centrocampo potrebbe quindi subire una metamorfosi nei prossimi mesi, motivo per cui anche Marotta e soci danno uno sguardo alle papabili occasioni da cogliere proprio in quella zona di campo, una delle quali potrebbe essere Florian Grillitsch.

Il calciatore dell’Hoffenheim era in realtà tra gli obiettivi di Maldini per potenziare la mediana di Pioli ma è stata rispedita al mittente un’offerta da 8 milioni di euro più 2 di bonus. A questo punto, come riportato da interlive.it, tra il Milan e Grillitsch potrebbe anche inserirsi la stessa Inter.