Inter, è finito il calciomercato nerazzurra dopo Pavard?

Si è quasi concluso il solito calciomercato rivoluzionario interista. Ormai da dopo il Covid-19, ogni anno, tifosi e allenatori interisti sono abituati a vedersi cambiata molti membri titolari della rosa. Quest’anno è toccato vedere gli addii di Brozovic, Dzeko, Correa, Onana, D’Ambrosio, Gagliardini, Handanovic, Skriniar e nuovamente di Lukaku. In entrata invece, ci sono stati gli arrivi di Frattesi, Thuram, Sanchez, Sommer, Audero, Bisseck, Arnautovic, il ritorno dal prestito di Sensi, e infine, dopo settimane di trattative, il colpo Pavard.

La domanda a cui la risposta sembra scontata è: possiamo già dire che il calciomercato interista è finito? Con l’arrivo del difensore francese l’Inter ha sistemato tutti i reparti: Inzaghi ha un “doppione” in ogni ruolo del suo modulo, e per questo motivo non ci sarebbero più le condizioni di un’ulteriore intervento di mercato.

Alla fine però, secondo il “Corriere della Sera”, Marotta e D’Ausilio potrebbero regalare un altro colpo a Inzaghi, in questo gong del calciomercato:

“A due giorni dalla fine del mercato, scatta la corsa all’ultimo ritocco per arricchire l’organico o alleggerire il monte stipendi. Ogni squadra ha la sua lacuna da colmare e l’Inter finalmente ha sistemato la rosa consegnando a Simone Inzaghi l’erede di Skriniar. Ieri dopo pranzo il tecnico ha tirato un sospiro di sollievo: il Bayern Monaco, dopo essersi assicurato Chalobah dal Chelsea, ha concesso il semaforo verde a Benjamin Pavard per volare in serata a Milano”.

“Il difensore, campione del mondo con la nazionale francese e d’Europa con i bavaresi nel 2020, costituisce l’affare più costoso del mercato italiano in questa sessione. 30 milioni più 2 di bonus la cifra dell’operazione che consente a Inzaghi di avere a disposizione il giocatore per la sfida con la Fiorentina di domenica. In teoria il mercato in entrata sarebbe chiuso ma Marotta non esclude di mettere a disposizione dell’allenatore un centrocampista fisicamente strutturato qualora si presentasse un’opportunità last minute in prestito“.