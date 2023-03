Inter e Juventus, attente: la Real Sociedad su Grimaldo

Nuova rivale per Juventus e Inter per Alejandro Grimaldo. Sull’ex Barcellona c’è forte l’interesse della Real Sociedad

Mentre entra nella fase finale del suo contratto con il Benfica, Alejandro Grimaldo del Valencia non sa ancora in quale squadra giocherà la prossima stagione. Le opzioni non gli mancano. Oltre all’interesse già noto di club come Juventus, Arsenal, Atlético de Madrid, Valencia, Inter e Borussia Dortmund, si è aggiunto quello di un altro importante club di Primera División, la Real Sociedad.

Pur avendo appena rinnovato Diego Rico, il club di San Sebastian non esclude la possibilità di puntare sul terzino sinistro, che vanta 291 presenze ufficiali nella Real Sociedad (24 gol e 63 assist). Secondo The Athletic, anche Nizza, Fulham, Nottingham Forest e Bayer Leverkusen si sono uniti all’offerta per un giocatore che il club di Lisbona vuole rinnovare a tutti i costi. La battaglia è aperta.

Ma non solo…

Con le difficoltà raggiunte per arrivare a Raphaël Guerreiro, nel mirino anche dalla Juventus, anche l’Atletico Madrid sarebbe ora su Grimaldo. Guerreiro sarebbe tentato dal Siviglia e dal Barcellona e l’ala potrebbe approdare nella capitale spagnola a costo zero.

Alejandro Grimaldo, invece, sarebbe il profilo giusto per prendere il volo secondo il Cholo. Sembra quindi che l’Atletico Madrid stia valutando molti più profili, con vari intrecci internazionali e nazionali. Inter e Juventus sarebbe intenzionate a provarci ad ogni costo per Grimaldo, ma la strada per arrivare a lui è dura ed è impossibile capire cosa accadrà la prossima estate. Il giocatore sembra gradire la Serie A, ma staremo a vedere.